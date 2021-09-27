У певицы выработался иммунитет на критику

Новость о том, что у Наташи Королевой есть внебрачная дочь, до сих пор будоражит общественность. Многие начали травить артистку, обвиняя во лжи и желании напомнить о себе. Директор певицы Марина Наринская в эфире передачи "Звезды сошлись" высказалась о нападках в адрес своей подопечной.

Наринская вспомнила самые распространенные слухи о Королевой, которые появились после выхода шоу "Секрет на миллион". Она не оставила без внимания версию, будто тогда, на проекте, исполнительница хита "Желтые тюльпаны" предоставила фото маленького сына подруги из Майами, а не своей дочери. Также женщина упомянула "расследование" журналистов, по итогам которого оказалось, что отцом ребенка является владелец сайтов для взрослых. Безграничность фантазии народа удивляет Марину.

Хотя, как отметила директор артистки, они с Наташей были готовы к подобному развитию событий. Наринская добавила, что у певицы уже выработался иммунитет на критику.

"Наташу ничего не задело. Смешно просто все это", – заявила она.

По словам Марины, Королева решила отдать свою яйцеклетку другу от чистого сердца, а не ради хайпа.

Приятельница знаменитости Инна Цюрко акцентировала внимание на том, что тогда певица не думала, какими будут последствия ее поступка. Но, несмотря на весь негатив, вылившийся со стороны общественности, Наташа не жалеет о случившемся.

Подруга звезды заверила, что видела фото малышки. По ее словам, девочка внешне сильно похожа на звездную мать.