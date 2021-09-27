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Скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Об этом сообщают СМИ.
Причиной гибели заслуженного деятеля искусств РФ стали проблемы с сердцем, ему было 75 лет.
Разлогов был директором Российского института культурологии в течение 24 лет до 2013 года. С 2001 года вел программу "Культ кино" на телеканале "Культура". На телевидении занимался кинопросвещением с 1993 года.
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