Кинокритику было 75 лет

Скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Об этом сообщают СМИ.

Причиной гибели заслуженного деятеля искусств РФ стали проблемы с сердцем, ему было 75 лет.

Разлогов был директором Российского института культурологии в течение 24 лет до 2013 года. С 2001 года вел программу "Культ кино" на телеканале "Культура". На телевидении занимался кинопросвещением с 1993 года.