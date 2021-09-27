Медики не исключают, что у телезвезды могут развиться серьезные осложнения

В понедельник, 27 сентября, стало известно о госпитализации Ларисы Гузеевой. Изначально не сообщалось, с каким диагнозом телеведущая попала в больницу. Однако удалось выяснить, что у знаменитости подозревают коронавирус. Она находится в тяжелом состоянии.

Ранее журналисты из "Комсомольской Правды" заявляли, что Гузеева сдала тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным. Кроме того, утверждалось, что ее состояние стабилизировалось.

Телеграм-канал Mash приводит другую информацию.

Самочувствие звезды проекта "Давай поженимся!" резко ухудшилось несколько дней назад. У нее поднялась температура (до 38˚C), а также появился кашель. В какой-то момент телеведущая поняла – ей тяжело дышать. Лариса Андреевна решила самостоятельно сдать тест на COVID-19, чтобы исключить все риски. Он показал, что актриса подхватила пресловутый вирус.

Гузееву положили в больницу, где сделали еще один тест. Новые результаты пока не известны.

Как сообщает источник, врачи диагностировали у телеведущей воспалительные изменения, а также повреждение почек на начальной стадии. Данные факторы оказывают большое влияние на общее самочувствие Ларисы Андреевны.

Медики не исключают, что у телезвезды могут развиться осложнения. Пока что ее состояние оценивается как тяжелое.

Остается только следить за новостями и надеяться на то, что Гузеева сможет одержать победу над страшным недугом.