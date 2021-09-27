Актриса считает бывшего мужа исполнительницы хорошим человеком

В феврале этого года появилась новость о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Судебные разбирательства между ними все никак не достигнут своего логического завершения. В эфире передачи "Звезды сошлись" актриса Эвелина Бледанс поделилась мнением о крахе звездного союза.

Бледанс призналась, что новость о разводе Полины и Дмитрия ее расстроила. Телеведущая хорошо относится к Исхакову, считая его достойным мужчиной. Эвелина заявила – то, что знает общественность о разрыве данной пары, это всего лишь своеобразная вершина айсберга.

"Это странная ситуация. Мы многое не знаем", – заявила звезда.

Бледанс напомнила, что фотограф воспитал сына Гагариной Андрея от предыдущих отношений. Дмитрий принял решение усыновить наследника своей избранницы. Исхаков всегда относился к нему как к родному.

Эвелина считает, что слухи о том, будто Полина хочет получить от бывшего мужа деньги – это неправда. Ведь, как отметила телеведущая, певица прекрасно понимает, что тот зарабатывает на фотографиях не так много.

Бледанс предположила, что причина конфликта кроется в другом. Она не исключает, что кто-то из бывших супругов мог завести отношения на стороне.

Ведущая проекта Лера Кудрявцева тоже не смогла оставить эту тему без внимания. Шоувумен уверена, что Исхаков до сих пор любит исполнительницу хита "Спектакль окончен".

Ранее стало известно о том, что Дмитрий подал в суд на экс-супругу. Он хочет добиться разрешения видеться с дочерью Мией, рожденной в браке с Гагариной.