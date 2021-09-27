"Все надоело": Мартиросян раскрыл настоящую причину ухода из Comedy Club

"Все надоело": Мартиросян раскрыл настоящую причину ухода из Comedy Club
Гарик Мартиросян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик был вынужден тратить много сил и личного времени

В 2017 году проект Comedy Club лишился одной из своих самых ярких звезд – юмориста Гарика Мартиросяна. Спустя несколько лет телеведущий объяснил, почему ушел из шоу.

Откровения Мартиросяна прозвучали в эфире Ютуб-канала "А поговорить?". В беседе с Ириной Шихман Гарик признался – его выбил из колеи напряженный график. По словам комика, часто рабочий процесс затягивался до трех часов ночи.

На нем как на художественном руководителе и резиденте Comedy Club лежала огромная ответственность. Каждую неделю Мартиросян вместе с командой должен был сдать в эфир телеканала ТНТ выпуск, длительностью в один час. При этом периодически случались различные непредвиденные обстоятельства, которые осложняли работу. Например, кто-то не мог прийти на съемки из-за болезни, а некоторые попросту не хотели выходить на сцену.

Гарик отметил, что создавал проект вместе с большим коллективом. Каждый юморист представлял из себя особенную личность со своими предпочтениями и капризами, и к каждому телеведущий должен был найти подход.

Именно вопросы коммуникации доставляли Мартиросяну больше всего проблем.

"В какой-то момент просто это все надоело", – признался юморист.

После ухода из Comedy Club Гарик не остался без работы. Так, он являлся одним из членов жюри в первом сезоне музыкального проекта "Маска". На данный момент комик задействован в юмористическом шоу "Игра".

Ранее Александр Цекало рассказал, почему перестал общаться с Мартиросяном и другими коллегами по проекту "Прожекторперисхилтон".

Источник: Ютуб-канал "А поговорить?" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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