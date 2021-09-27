Новость о болезни сына стала удивлением для Орбакайте

Новость о болезни сына стала удивлением для Орбакайте
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица заверила, что переживать за наследника не стоит

Кристина Орбакайте прокомментировала новость о болезни своего старшего сына Никиты Преснякова. Ее слова прозвучали в эфире передачи "Ты не поверишь!".

Напомним, некоторое время назад Пресняков признался, что врачи обнаружили у него полипы в желчном пузыре. Чтобы состояние здоровья не усугублялось, Никита вынужден придерживаться специальных диет.

Оказывается, Кристина не сразу узнала о недуге наследника. По всей видимости, актер решил поберечь нервы звездной родительницы.

Орбакайте поспешила успокоить встревоженную общественность. Артистка заверила, что ничего страшного с Никитой не происходит.

" Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки", – отметила дочь Аллы Пугачевой.

О здоровье Преснякова-младшего также высказалась его жена Алена Краснова. Модель призналась, что они с мужем отказались от мяса и продуктов, в которых содержится большое количество жира. Супруги отдают предпочтение низкокалорийной пище.

Краснова отметила, что в будущем планирует стать матерью. Поэтому переход на правильное питание пара скорее всего рассматривает и как подготовку к беременности.

Никита – сын Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова. Артисты состояли в отношениях с 1986 по 1997 годы. Сейчас у обоих сложились свои семьи. Так, Кристина состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым и воспитывает дочь Клаву. К слову, у исполнительницы есть еще один сын Дэни от предпринимателя Руслана Байсарова.

Что касается Преснякова, то он растит двоих сыновей, Артема и Ивана, рожденных в браке с Натальей Подольской. 

Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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