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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт принял решение об уходе с должности художественного руководителя Московского академического театра сатиры. О решении 87-летнего мэтра стало известно сегодня, 27 сентября.
Знаменитый режиссер сообщил, что принял решение покинуть должность из-за своего преклонного возраста – Ширвиндт указал, что обнулить его годы не представляется возможным.
Артист также выразил благодарность всем "за долготерпение", заявив, что уже написал заявление о своем уходе в столичный Департамент культуры. Пока что неизвестно, кто станет его преемником в должности худрука.
Однако, сообщает РИА Новости, директор Театра сатиры не подтвердил журналистам информацию об уходе Ширвиндта.
Напомним, Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года.
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