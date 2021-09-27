Режиссер заявил, что годы дают о себе знать

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт принял решение об уходе с должности художественного руководителя Московского академического театра сатиры. О решении 87-летнего мэтра стало известно сегодня, 27 сентября.

Знаменитый режиссер сообщил, что принял решение покинуть должность из-за своего преклонного возраста – Ширвиндт указал, что обнулить его годы не представляется возможным.

Артист также выразил благодарность всем "за долготерпение", заявив, что уже написал заявление о своем уходе в столичный Департамент культуры. Пока что неизвестно, кто станет его преемником в должности худрука.

Однако, сообщает РИА Новости, директор Театра сатиры не подтвердил журналистам информацию об уходе Ширвиндта.

Напомним, Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года.