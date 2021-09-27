Дочь Бориса Немцова рассказала об очередном этапе в своей жизни

В мае этого года Дина Немцова развелась со своим мужем Димитрием Матевосовым, прожив с ним всего лишь год в официальном браке. Теперь в же в жизни дочери Бориса Немцова наступил новый этап.

Наследница Екатерина Одинцовой в последнее время перестала быть откровенной с подписчиками в "Инстаграм" и редко выкладывает подробные посты о себе. Однако сейчас девушка решила пояснить поклонникам, почему так складывается. Оказалось, что Немцова просто очень занята.

Дина призналась, что за последнее время сильно изменилась и ей от этого неловко. Она поведала, что уже не одинока. Немцова встречается с "классным парнем", с которым познакомилась на сайте знакомств. Имя своего нового избранника она раскрывать не стала.

Девушка также рассказала, что раньше считала совместную жизнь с мужчиной до брака невозможной, что еще недавно мечтала стать мамой. От контраста с нынешней жизнью, от объема ответственности и нагрузки ей не по себе. Вместо создания семьи Немцова занимается танцами на пилоне, маркетингом и развивает свой бизнес.

"Неловко, когда ты всегда была "дочерью маминой подруги" (девушкой, на которую "можно равняться"), а теперь живешь так, как хочешь, и нравишься уже не всем", – добавила дочь Немцова.

Несмотря на то, что Дина довольна своей жизнью, ей тяжело признать, что она не всем нравится и не может избавиться от чувства, будто она подвела тех, кто ждал от нее "праведного пути". Впрочем, на достигнутом Немцова не собирается останавливаться.

Ранее Дина Немцова прокомментировала свой развод.