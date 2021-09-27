Прах звезды упокоился на окраине кладбища

Серьезный скандал разгорается вокруг могилы выдающегося артиста, "бархатного голоса Белоруссии" Леонида Борткевича. По какой-то причине любимца Советского Союза похоронили не на Аллее звезд, а на краю погоста. Возмущенные поклонники требуют разобраться в ситуации и взывают к главе государства Александру Лукашенко.



На вопиющую несправедливость обратили внимание друзья и почитатели таланта знаменитости. По их словам, место упокоения солиста "Песняров" располагается прямо рядом с мусорными баками. Такое неприятное "соседство" привело к тому, что по последнему пристанищу звезды нередко прокатываются колеса машины для сбора мусора.

"Я собственными глазами наблюдала, как мусоровоз колесами наезжал прямо на Ленину могилу", – делится в беседе с корреспондентом издания News.ru подруга покойного Татьяна Ташкевич.

Женщина никак не может понять, почему артист такого уровня похоронен на окраине кладбища, а не на Аллее звезд, где ему самое место. Ташкевич поддержали и другие коллеги и фанаты Борткевича.

"Другого места для Борткевича не нашлось? Только возле помойной коробки?" – возмущается экс-пиар-директор звезды Антонина Саврасова-Абрамова.

Активисты обратились к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с просьбой перезахоронить знаменитого певца. Фанаты "Песняра" надеются, что их просьба будет услышана.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какими были последние дни Борткевича. По воспоминаниям близких людей, незадолго до смерти солист с трудом передвигался.