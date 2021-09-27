По могиле солиста "Песняров" катается мусоровоз – фанаты требуют от Лукашенко вмешаться

По могиле солиста "Песняров" катается мусоровоз – фанаты требуют от Лукашенко вмешаться
Леонид Борткевич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прах звезды упокоился на окраине кладбища

Серьезный скандал разгорается вокруг могилы выдающегося артиста, "бархатного голоса Белоруссии" Леонида Борткевича. По какой-то причине любимца Советского Союза похоронили не на Аллее звезд, а на краю погоста. Возмущенные поклонники требуют разобраться в ситуации и взывают к главе государства Александру Лукашенко.

На вопиющую несправедливость обратили внимание друзья и почитатели таланта знаменитости. По их словам, место упокоения солиста "Песняров" располагается прямо рядом с мусорными баками. Такое неприятное "соседство" привело к тому, что по последнему пристанищу звезды нередко прокатываются колеса машины для сбора мусора.

"Я собственными глазами наблюдала, как мусоровоз колесами наезжал прямо на Ленину могилу", – делится в беседе с корреспондентом издания News.ru подруга покойного Татьяна Ташкевич.

Женщина никак не может понять, почему артист такого уровня похоронен на окраине кладбища, а не на Аллее звезд, где ему самое место. Ташкевич поддержали и другие коллеги и фанаты Борткевича.

"Другого места для Борткевича не нашлось? Только возле помойной коробки?" – возмущается экс-пиар-директор звезды Антонина Саврасова-Абрамова.

Активисты обратились к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с просьбой перезахоронить знаменитого певца. Фанаты "Песняра" надеются, что их просьба будет услышана.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какими были последние дни Борткевича. По воспоминаниям близких людей, незадолго до смерти солист с трудом передвигался.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

США не дадут рублю поднять голову

От роста цен на газ выиграли две европейские страны - Reuters

В Старом Свете нашлась компания, которая получила больше всего прибыли от сложившейся ситуации на топливном рынке, чем даже "Газпром"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей