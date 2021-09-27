"В Москву не хочет": как складывается жизнь внучки Конкина после страшной трагедии

"В Москву не хочет": как складывается жизнь внучки Конкина после страшной трагедии
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звездный дедушка продолжает заботиться о наследнице

В прошлом году в семействе именитого советского артиста Владимира Конкина произошло ужасное несчастье. При странных обстоятельствах скончалась его дочь София. У женщины осталась наследница, которая сейчас воспитывается у родственницы актера.

12-летняя Алиса переселилась в семью племянницы Конкина. Дедушка продолжает приглядывать за внучкой, однако на семейном совете было решено, что ей лучше жить в другом доме. Опекунше по имени Яна за 50 лет. Собственных детей у женщины нет, поэтому Алиса окружена любовью и повышенным вниманием. Девочка проживает в Санкт-Петербурге.

Наследница звезды культового советского фильма "Как закалялась сталь" увлекается рисованием. Товарищ Конкина Владимир Лобарев побывал в гостях у девочки и расспросил ее о достигнутых успехах.

Оказалось, ребенку удалось справиться со стрессом. Девочка учится в одной из лучших школ Северной столицы и приносит домой только четверки и пятерки. Алиса призналась, что скучает по звездному дедушке, однако жить в столице не хочет.

"Говорила, что скучает, но в Москву возвращаться не хочет", – рассказывает Лобарев в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Алиса хорошо ладит с опекуншей и называет ее по имени. Для Яны девочка стала настоящим смыслом жизни.

Стоит отметить, что трагедия советской знаменитости привлекла большое внимание прессы. Спустя несколько месяцев после смерти Софии (девушки не стало осенью прошлого года) журналисты наведались к ней на могилу. Тогда она выглядела весьма удручающе: засыпанная мусором и с покосившимся крестом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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