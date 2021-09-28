Продюсер вызвал музыканта на бой

Некоторое время назад общественность стала свидетелем скандала, который разразился между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Продюсер и музыкант так и не смогли наладить отношения. И вот сейчас конфликт между ними разгорелся с новой силой.

На своей странице в "Инстаграм" Пригожин записал видеообращение, адресованное сопернику. Супруг певицы Валерии решил вызвать Шнурова на бой.

По словам Иосифа, в кругу общих знакомых он услышал, будто лидер группы "Ленинград" хочет "забить ему стрелку". Продюсер счел это за вызов. Он считает, что встреча на ринге расставит все точки над i, а также покажет – кого из них можно считать настоящим мужчиной.

Пригожин акцентировал внимание на том, что певец периодически отправляет колкие комментарии в адрес представительниц прекрасного пола. Избранник исполнительницы хита "Часики", имея обостренное чувство справедливости, не может пройти мимо данной ситуации.

"За свою женщину я порву тебя на куски", – заявил он.

Продюсер добавил, что готов встретиться со Шнуровым в любое время. Иосиф выразил надежду на то, что музыкант не струсит.

Ранее Пригожин негативно высказывался по поводу творчества Сергея. Он критиковал певца за обилие нецензурной лексики в его песнях. Шнуров же не раз припоминал высказывание звездных супругов относительно того, что в период пандемии COVID-19 они оказались в затруднительном финансовом положении, напоминает "Пятый канал".

Некоторое время назад стало известно о том, что Пригожин начал терять зрение после перенесенного ковида.