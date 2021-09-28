Некоторые подтвердили, что решение сценариста связано с его состоянием здоровья

Накануне Александр Ширвиндт сообщил о том, что планирует покинуть пост художественного руководителя Театра сатиры. В самом учреждении культуры пока не подтвердили данную информацию. Однако коллеги народного артиста РСФСР эмоционально отреагировали на новость о его возможном уходе.

Актрису Наталью Селезневу, которая много лет отдала служению в театре Сатиры, шокировала появившаяся в СМИ информация. В интервью "Известиям" она заявила, что если Александр Анатольевич действительно уйдет в отставку, то "это будет большая трагедия".

Директор театра Мамед Агаев отметил, что из Департамента культуры пока не поступила соответствующая информация об уходе Ширвиндта. При этом, комментируя слова худрука об увольнении из-за преклонного возраста, мужчина вспомнил – еще полтора года назад сценарист почувствовал, как тяжело ему дается работа, передает "Комсомольская Правда". Напомним, 19 июля этого года театральному режиссеру исполнилось 87 лет.

Актер Юрий Горин тоже не остался в стороне и высказался об уходе Александра Анатольевича. Его слова приводит "Газета.ру".

"Я знаю, что причина ухода Ширвиндта – уважительная, он уходит по состоянию здоровья", – сказал артист.

По словам Горина, несколько дней назад он общался с художественным руководителем Театра Сатиры. В беседе с коллегой Александр Анатольевич подтвердил, что возраст не дает ему полноценно выполнять свои обязанности в учреждении культуры.