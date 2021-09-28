Артист благодарен судьбе за предоставленные возможности

Имя Прохора Шаляпина часто мелькает в новостных лентах. Артист славится своими громкими высказываниями и участием в различных скандалах. Многие критикуют певца за тот образ жизни, которому он отдал предпочтение. Финалист проекта "Фабрика звезд-6" устал отмалчиваться и пропускать весь негатив мимо ушей.

За свои 37 лет Шаляпин не раз вступал в отношения с более взрослыми и состоятельными женщинами. Так, например, с 2013 по 2015 годы он состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше его на 28 лет.

В эфире Ютуб-канала "Тата тут" Прохор решил поставить недоброжелателей на место.

"Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно – так хочется ответить!" – заявил исполнитель.

Артист отметил – он делает то, что желает его сердце. Певец рассказал, что некоторое время жил в условиях бедности. Поэтому когда он получил возможность выбраться из "нищеты", то сразу же за нее ухватился.

Напомним, Шаляпин родился в Волгограде – в семье кулинара и сталевара. Он учился в местной школе искусств на вокальном отделении. В 1998 году Прохор перебрался в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова (ГМПИ).

Связи с богатыми женщинами открыли перед ним множество дверей. Певец благодарит Бога и судьбу за то, что ему представился шанс самореализоваться и стать знаменитым.

Ранее Шаляпин объяснил, почему не общается с бывшей избранницей Виталиной Цымбалюк-Романовской.