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Татьяна Лазарева и Михаил Шац состояли в браке около 20 лет. Они считались одной из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Поэтому новость об их разрыве стала для общественности настоящим потрясением.
В эфире своего Ютуб-канала Lazarevatut телеведущая объяснила, что послужило причиной их с шоуменом расставания. Долгое время Татьяна принимала антидепрессанты. Настроение телезвезды менялось очень быстро – она буквально бросалась из крайности в крайность. А лекарства помогали Лазаревой держать эмоции под контролем.
Через несколько месяцев после начала терапии актрисе надоело "сидеть на препаратах". Знаменитость приняла решение прервать курс. Артистка была уверена, что самостоятельно справится с проблемами.
Однако отказ от антидепрессантов изменил взгляд Лазаревой на некоторые вещи. Брак с Шацем не стал исключением. Спустя два месяца супруги подали заявление на развод.
Вдаваться в подробности Татьяна не стала. К слову, телеведущей удалось сохранить теплые отношения с юмористом.
В браке знаменитостей родились двое детей – дочери Софья и Антонина. Также у Татьяны есть старший сын Степан. Имя отца ребенка актриса тщательно скрывает.
Сейчас же Лазарева чувствует, что смогла достичь прогресса в управлении собственными эмоциями. Она считает, что работа над собой дала плоды.
Ранее стало известно, почему Татьяна пропала с телеэкранов. Оказалось, что артистку перестали приглашать на различные проекты.
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Потому как у нашей либшизы любимое занятие - поливать грязью ту систему, которая им хлеб дает. Вот и доигралась!