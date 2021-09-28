Зажигательные танцы и застолье: Газманов устроил вечеринку в честь своего 70-летия

Зажигательные танцы и застолье: Газманов устроил вечеринку в честь своего 70-летия
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист замечательно провел время в кругу друзей

В июле этого года Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Празднования юбилея артиста затянулись на несколько месяцев. Так, накануне исполнитель хита "Морячка" собрался со звездными друзьями на домашней вечеринке в честь прошедшего дня рождения.

Видео опубликовала в личном микроблоге супруга Стаса Михайлова Инна. На празднике также присутствовали Игорь Крутой с женой Аллой, виновник торжества с избранницей Мариной, Александр Буйнов, Максим Галкин и другие. Гостей у себя собрали Ида и Александр Достман.

На видео часть гостей сидит за столом, а часть – поет в караоке и зажигательно танцует. Представителей отечественного шоу-бизнеса развлекал сам Газманов. Так, на первой записи Олег Михайлович пел песню "Осенний сон". Артист пребывал в замечательном расположении духа, что видно по его выражению лица.

Вторая композиция в исполнении "есаула" была более чувственной, поэтому все собравшиеся наслаждались вокалом, сидя за столом. А вот на третьем видео Галкин вместе с Михайловым исполнил песню "Белые розы". Многие вскочили со своих мест и начали ритмично двигаться в такт знакомой мелодии.

"Это был чудесный вечер в кругу друзей. <> Было очееееень весело и душевно", – написала Инна.

Супруга исполнителя хита "Все для тебя" отметила, что голос Газманова звучал так же звонко, как и много лет назад. Она поблагодарила всех собравшихся за замечательное времяпровождение. 

Ранее "Утро.News" рассказало, что связывает Олега Михайловича с юмористом Ефимом Шифриным. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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