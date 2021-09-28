Певица назвала шоумена "представителем древнейшей профессии"

Певица Наргиз Закирова раскритиковала телеведущего Андрея Малахова, а также его передачу "Привет, Андрей!", которая выходит на канале "Россия 1". Своим негодованием артистка поделилась в личном микроблоге.

Все началось с того, что руководство проекта пригласило в студию дядю Наргиз – Фарруха Закирова, являющегося художественным руководителем ВИА "Ялла". Выпуск передачи был как раз посвящен советским вокально-инструментальным ансамблям. В беседе с Малаховым певец начал рассказывать о своей именитой родственнице. Но позже выяснилось, что моменты, в которых Фаррух Каримович упоминает исполнительницу хита "Ты – моя нежность", были полностью вырезаны из эфира.

Наргиз уверена – за этим стоит ее бывший продюсер Максим Фадеев. Хотя певица и не называла его имя, но намеки явно указывали на то, что речь идет именно о 53-летнем музыканте. Дело в том, что артисты давно находятся в ссоре. Причиной послужил громкий уход Закировой из лейбла MALFA.

По мнению знаменитости, именно Максим Александрович попросил Малахова вырезать кусок с рассказом про нее из передачи. Вся эта история неприятно удивила артистку.

Подобный поступок со стороны Андрея Наргиз назвала оскорбительнм и неуважительным отношением к ее семье. Тут же она осеклась, отметив, что такое слово, как уважение, не знакомо ни журналисту, ни каналу "Россия 1".

Закирова обвинила Малахова и его команду в продажности.

"Вы [телеканал] и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии", – заявила певица.

Она добавила, что заказчик всей грязной истории, то есть Максим Александрович, уже давно пополняет эти ряды.

Ранее Малахов предрек крах Первому каналу.