Долгожданная премьера состоится уже этой осенью

Многие фанаты популярного сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона полюбившегося телепроекта. Вокруг его съемок ходило немало слухов. Наконец звезда сериала Олеся Железняк объявила, когда зрители смогут насладиться игрой любимых артистов.



Оказалось, премьера седьмого сезона киноэпопеи состоится в конце осени, а именно в ноябре. Таким радостным для многих россиян известием знаменитость поделилась на личной странице в социальной сети.

Выяснилось, что у Железняк целых два аккаунта в "Инстаграм". От одного из них она потеряла пароль, поэтому артистке пришлось создавать новый микроблог. Однако внезапно заветная комбинация букв или цифр была вновь обретена, и Олеся зашла на старый аккаунт. Именно там она неожиданно обрадовала многочисленных поклонников.

"Уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон "Сватов", – написала артистка.



Фанаты знаменитости бурно отреагировали на замечательные новости – известно, что весьма внушительная армия поклонников ждет не дождется, когда на экраны выйдет новый сезон сериала.

Стоит отметить, что вокруг популярного телепроекта не раз разгорались скандалы. Летом в Незалежной авторов сериала и вовсе назвали "украинофобами".