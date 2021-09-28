Похороны участника шоу "Голос" скрыли от публики

Похороны участника шоу "Голос" скрыли от публики
Фото: pixabay.com
О смерти певца россияне узнали уже после траурной церемонии

Сегодня стало известно о смерти певца и радиоведущего Николая Арутюнова. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя сына артиста.

В сообщении говорится, что прощание с певцом уже состоялось. Арутюнову было 63 года. Причины смерти не уточняются.

Арутюнов начал музыкальную карьеру в конце семидесятых, организовав любительскую группу "Лига блюза", она просуществовала около 20 лет. Артист выступал также с зарубежными исполнителями, в их числе B.B. King и другие. Арутюнов был первым певцом из России, который выступал на Всемирном фестивале джаза в Монтре.

Он был участником популярных шоу "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка", а также вел собственную музыкальную программу на радио.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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