О смерти певца россияне узнали уже после траурной церемонии

Сегодня стало известно о смерти певца и радиоведущего Николая Арутюнова. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя сына артиста.



В сообщении говорится, что прощание с певцом уже состоялось. Арутюнову было 63 года. Причины смерти не уточняются.

Арутюнов начал музыкальную карьеру в конце семидесятых, организовав любительскую группу "Лига блюза", она просуществовала около 20 лет. Артист выступал также с зарубежными исполнителями, в их числе B.B. King и другие. Арутюнов был первым певцом из России, который выступал на Всемирном фестивале джаза в Монтре.

Он был участником популярных шоу "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка", а также вел собственную музыкальную программу на радио.