Многие посчитали внешность звездной наследницы ангельской

Популярность пришла к Татьяне Плаксиной после громкого скандала с ее знаменитой матерью, королевой шансона Любовью Успенской. Теперь девушка находится под пристальным вниманием прессы, а также обзавелась собственной армией фанатов. Однажды она опубликовала фотографии из ранней юности, что очень порадовало поклонников.



Люди, которые следят за жизнью Татьяны, в курсе, что несколько лет назад девушка попала в страшную аварию в Коста-Рике. Падение с велосипеда привело к серьезным травмам. Фактически, жизнь звездной наследницы разделилась на до и после. В результате несчастного случая Плаксина лишилась зубов и получила несколько переломов челюсти.

Для того чтобы спасти лицо, несчастной девушке потребовалось серьезное вмешательство медицинских мастеров. Многие уверены, что артистка прибегала и к услугам пластических хирургов.

При этом на снимках из детства Татьяна предстает абсолютно очаровательным ребенком. Фанаты считают, что в юные годы девушка могла похвастаться очень привлекательной внешностью. Впрочем, многие поклонники звезды убеждены, что и сейчас она выглядит замечательно.

"Таня, какая ты красивая в детстве!", "Красавица! Танечка, ты талантливый человек! Держись!", "Хорошенькая!", "Такая дочь хорошая! Умная, талантливая с потрясающей фигурой!", "Красивый и счастливый ребенок... К сожалению, в детство нельзя вернуться... Нужно становиться взрослой", "Вот именно это фото я запомнила, где ты шикарная брюнетка-итальянка", "Фантастическая девочка", "Ангел!" – пишут восторженные пользователи Сети.



Кстати, недавно о состоянии Плаксиной высказалась телеведущая Ольга Орлова. Знаменитость считает, что девушке требуется помощь специалистов.