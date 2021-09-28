Супруга певца поделилась свежими фотографиями наследницы

Сегодня, 28 сентября, дочери знаменитого российского артиста Валерия Сюткина исполнилось 25 лет. Звездное семейство поздравило Виолу и пожелало ей грандиозных свершений на жизненном пути. Мама девушки, которую также зовут Виола, сопроводила теплое поздравление свежими снимками дочери.



Фотографии произвели настоящий фурор в интернет-пространстве. Это неудивительно, так как девушка выросла настоящей красавицей. Голубоглазая блондинка со светлыми волосами поражает фанатов звездного семейства естественной красотой.

"Твори, люби, будь свободна от всех условностей", – поздравила любимого ребенка супруга знаменитого певца.

В карусели фотографий Виола позирует с мамой и папой. Также ее родительница выложила эффектный кадр, на котором девушка снялась в окружении двух белоснежных псов.

Такая красочная подборка фотографий привела в восторг подписчиков знаменитостей. Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах и теплых пожеланиях. Некоторые отметили, что у пары Сюткиных получился ребенок с поистине ангельской внешностью.

"С Днем Рождения дочурку! Любви настоящей, искренней и чистой", "С праздником! У тебя прекрасная дочка", "Утонченная, интеллигентная, светящаяся, красотуличка!", "От всего сердца поздравляю вашу красавицу! Пусть будет самой счастливой и прекрасной!", "Голубоглазая красавица!" – пишут комментаторы.



Стоит отметить, что Виола – третья жена Сюткина. При этом с первыми двумя супругами артист расставался очень тяжело.