Друг рассказал о странных подробностях смерти Панина

Друг рассказал о странных подробностях смерти Панина
Андрей Панин. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Все указывает на то, что это не был несчастный случай

Андрея Панина не стало 6 марта 2013 года. Его скоропостижная смерть шокировала всю страну. Одной из первых и основных версий кончины кинозвезды был несчастный случай. Однако в эфире передачи "Новые русские сенсации" друг артиста Геннадий Русин поделился информацией, которая ставит под сомнение утверждение о том, что в деле нет криминального следа.

Русин рассказал, что в квартире Панина была найдена бутылка водки. Хотя, как утверждает Геннадий, актер никогда не употреблял данный алкогольный напиток. Это показалось приятелю звезды телесериала "Бригада" странным.

"Ну и много таких моментов, которые несвойственны для Андрюхи", – заявил мужчина.

Он акцентировал внимание на том, что некоторые вещи в жилище артиста находились не на своих местах. Так, например, кто-то перенес телевизор на другую локацию.

Русин добавил – на месте происшествия следствие нашло большое количество следов сопротивления. Геннадий выдвинул версию, что неизвестные проникли в квартиру Панина, используя пожарную лестницу. Он не исключает, что Андрея могли убить из-за его задолженности, сумма которой была достаточно большой.

Мужчина отметил – характер травм, полученных кинозвездой, не похож на то, что это был несчастный случай. Друг Панина намерен найти и наказать виновных в смерти актера. 

Ранее "Утро.News" рассказало, чем занимаются дети покойного Андрея – дочь Надежда от первого брака с Татьяной Французовой, а также сыновья Александр и Петр от Натальи Рогожкиной. 

Источник: Выпуск передачи "Новые русские сенсации"
Анастасия ГОРЮНОВА

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