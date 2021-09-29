"Мальчик умненький": Бондарчук впервые заговорил о младшем сыне

"Мальчик умненький": Бондарчук впервые заговорил о младшем сыне
Федор Бондарчук. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кинорежиссер уже познакомил наследника с одной из своих картин

В начале марта этого года у Федора Бондарчука родился сын, которого назвали Иваном. Наследника актеру подарила супруга Паулина Андреева. Сначала кинорежиссер воздерживался от разговоров о ребенке на публике, однако недавно сделал исключение.

В минувший вторник Бондарчук появился на юмористической передаче "Вечерний Ургант". Федор представил фильм "Бондарчук. Battle", посвященный памяти его отца Сергея Федоровича. Напомним, советский актер скончался 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет.

По словам сценариста, он показал некоторые моменты из кинокартины своему младшему сыну. К слову, Ивану шесть с половиной месяцев. Как отметил артист, наследник с интересом наблюдал за происходящим на экране.

Федор сообщил малышу, что перед ним – его именитый дедушка. В какой-то момент Бондарчуку-младшему показалось, будто ребенок глазами спрашивает – сколько лет Сергею Федоровичу. Кинорежиссер ответил, что в сентябре этого года отцу бы исполнился 101 год.

"Мальчик умненький. Глазками посмотрел", – отметил он.

Помимо Ивана, у Федора есть еще два ребенка. Старший сын Сергей появился в его браке с телеведущей Светланой Бондарчук. Также шоувумен подарила избраннику дочь Варвару.

В 2016 году знаменитости развелись. Стоит отметить, что им удалось сохранить дружеские отношения. В сентябре 2019 года Бондарчук женился на актрисе театра и кино Андреевой. 

Ранее бывшая супруга Федора раскрыла реальную причину развода. 

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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