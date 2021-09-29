Сама актриса не подтвердила слухи о возлюбленном

Мария Порошина – одна из актрис, кто тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Но недавно актриса случайно засветила на видео обручальное кольцо.

Напомним, артистка имеет пятерых детей. Старшая дочь Полина появилась на свет в незарегистрированном браке Порошиной с Гошей Куценко. Наследницы Серафима, Аграфена и Глафира родились от Ильи Древнова. В 2018 году артисты развелись. В январе 2019 года Мария родила сына Андрея, имя отца которого неизвестно.

В понедельник, 27 сентября, одной из дочерей артистки, Серафиме, исполнилось 16 лет. В честь праздничного события Порошина опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео и фото с девочкой.

На видеозаписи Мария играет на пианино вместе с наследницей. Журналисты из издания "Телепрограмма" заметили на безымянном пальце знаменитости обручальное кольцо. Они пришли к выводу, что таким образом актриса раскрыла свои новые отношения.

Однако неизвестно, когда именно было записано данное видео. Вполне возможно, что ролик появился в тот период, когда Порошина еще состояла в браке с Древновым.

В СМИ ходили слухи, будто после разрыва с Ильей звезда фильма "Ночной Дозор" начала встречаться с высокопоставленным чиновником. Однако никакого официального подтверждения данной информации не было.

Еще в мае этого года Мария жаловалась на то, что ей не хватает рядом крепкого мужского плеча.