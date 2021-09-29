"Мне сложно": бывший муж высказался о суде с Гагариной

"Мне сложно": бывший муж высказался о суде с Гагариной
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фотограф до последнего надеялся на то, что вопрос будет решен мирным путем

Некоторое время назад стало известно о том, что Дмитрий Исхаков подал в суд на экс-супругу Полину Гагарину. На такой радикальный шаг он пошел ради того, чтобы получить возможность общаться с дочерью Мией. В эфире Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" фотограф высказал свое мнение о сложившейся ситуации.

Исхаков до последнего надеялся, что исполнительница хита "Спектакль окончен" пойдет ему навстречу, и устраивать разборки в правовом поле не придется. Однако Гагарина была против того, чтобы Дмитрий виделся с наследницей.

Фотограф вспомнил, как, еще будучи в браке, делил с Полиной радости и горести. Супруги пережили многое, и вот теперь мужчине приходится подавать на артистку в суд. Этот факт вызывает у него смешанные чувства.

"У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно..." – откровенно рассказал Дмитрий.

Гагарина и Исхаков развелись в феврале 2021 года. Певица и фотограф состояли в браке более шести лет. Их общая дочь Мия появилась на свет в 2017 году. Примечательно, что Дмитрий также занимался воспитанием сына Полины Андрея от предыдущих отношений.

Союз пары дал трещину в 2019 году. Супруги столкнулись с недопониманием и прочими неприятными моментами. Как признался Исхаков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак, в какой-то момент они поняли, что слишком разные. 

Ранее Эвелина Бледанс озвучила вероятную причину развода Гагариной. 

Источник: Осторожно: Собчак ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость315416
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Что они пережили многое? Мажор с мажоркой.
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