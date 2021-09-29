"Супер люкс": певица Слава показала роскошные условия отдыха на Мальдивах

Артистка наслаждается долгожданным отпуском

Знаменитая российская певица Слава (Анастасия Сланевская) продемонстрировала своим фанатам, как проходят ее отпускные дни на Мальдивах.

Звезда отечественной эстрады похвасталась, что живет в шикарном номере с бассейном и персональным выходом к морю. По словам артистки, ночь в ее "супер люксе" стоит больше 700 тысяч рублей.

Некоторым интернет-пользователям не понравилась такая бравада знаменитости. Они призвали певицу быть по скромнее и не хвастаться перед обычными россиянами, которым вряд ли когда-нибудь удастся провести время в таком шикарном отеле, отмечает "Пятый канал".

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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