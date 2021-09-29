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Знаменитая российская певица Слава (Анастасия Сланевская) продемонстрировала своим фанатам, как проходят ее отпускные дни на Мальдивах.
Звезда отечественной эстрады похвасталась, что живет в шикарном номере с бассейном и персональным выходом к морю. По словам артистки, ночь в ее "супер люксе" стоит больше 700 тысяч рублей.
Некоторым интернет-пользователям не понравилась такая бравада знаменитости. Они призвали певицу быть по скромнее и не хвастаться перед обычными россиянами, которым вряд ли когда-нибудь удастся провести время в таком шикарном отеле, отмечает "Пятый канал".
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