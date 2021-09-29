Звезда скончалась на 57-м году жизни

Накануне, 28 сентября, стало известно о большой трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул знаменитый артист, сыгравший во множестве популярных российских мюзиклов, Владимир Ябчаник. Знаменитости было всего 56 лет.



О печальном событии рассказал его друг и коллега по сцене юморист Ефим Шифрин. Он опубликовал трогательный пост на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Светлая память…" – написал убитый горем артист популярной юмористической телепередачи "Аншлаг".

Шифрин также раскрыл причины трагического происшествия. Оказалось, что жизнь Владимира Ябчаника унес инсульт.

"О, как темно вокруг меня, о как темно".... Пусть будет вечный свет и покой настоящему артисту...", " Очень грустно. Не стало прекрасного голоса", "Очень, очень жаль... Светлая память...", " Да что ж за год-то такой проклятый? Светлая память", "Ужасно, в расцвете сил…", "Мы все в ужасе... Светлый талант, светлый человек..." – пишут опечаленные интернет-пользователи.



Покойный артист был настоящей звездой российских мюзиклов и опер. Он играл ведущие роли в таких музыкальных постановках, как "Норд-Ост", "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание" и других. Уход знаменитости стал большой утратой для коллег и многочисленных почитателей его таланта.