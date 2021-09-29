Тяжелобольная коронавирусом Гузеева отказалась от спасительной процедуры

Тяжелобольная коронавирусом Гузеева отказалась от спасительной процедуры
Фото: Alexander Nosovsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистка не хочет, чтобы в нее вливали чужую плазму

Многомиллионная армия фанатов знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой с большим вниманием и беспокойством следит за состоянием своей любимицы. Звезду госпитализировали с COVID-19. Медики предложили ей пройти специальную оздоровительную процедуру, однако артистка не согласилась.

По информации, которую удалось разузнать журналистам, состояние звезды телепроекта "Давай поженимся" оценивается как тяжелое. У знаменитости подтвердили инфицирование пресловутым вирусом. Для того чтобы помочь актрисе побыстрее справиться с болезнью, медицинские эксперты предложили ей сделать переливание плазмы от донора, который ранее уже переболел COVID-19.

Однако эксцентричная и славящаяся дерзким нравом знаменитость отказалась. Медики пытались убедить 62-летнюю телеведущую в том, что плазма с антителами к коронавирусной инфекции поможет ее организму побороть недуг. Но не тут-то было. Гузеева по каждому вопросу имеет личное мнение и вливать в себя чужую плазму посчитала непозволительным.

Известно, что Лариса находится в сознании. Температура ее тела не повышается выше 37,5 градуса. Артистка чувствует слабость и кашляет. Однако у нее не пропал интерес к еде и бодрость духа, что вселяет уверенность в скором выздоровлении в ее многочисленных поклонников.

Ранее в прессу просочилась информация о том, что медики обнаружили у Гузеевой воспалительные изменения, а также повреждение почек на начальной стадии.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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