Сценарист уже вернулся к работе

Недавно кинорежиссеру Никите Михалкову сделали операцию на ноге. О том, как он себя чувствует, артист рассказал на Ташкентском международном кинофестивале.

Все началось с того, что много лет назад Михалков получил травму во время занятий спортом. В итоге у сценариста развились осложнения. Врачи приняли решение поменять кинозвезде бедренный сустав. Во время операции медработники случайно занесли туда инфекцию. Чтобы поправить здоровье, Никите Сергеевичу пришлось перенести шесть серьезных операций. Своей непростой историей он делился в беседе с URA.RU.

К сожалению, старая проблема никуда не делась, и ему пришлось перенести седьмое хирургическое вмешательство. Кинорежиссер до сих пор испытывает боли при ходьбе, передает "Пятый канал".

"Чувствую себя хорошо. Нога болит, но ничего", – отметил Михалков.

Продюсер не может позволить себе даже на время отказаться от работы. Поэтому он продолжает мужественно переносить все трудности на своих двоих.

Никита Сергеевич ведет активный образ жизни. Он совмещает работу над новыми картинами с физическими нагрузками. Мэтра отечественного кино во всем поддерживает супруга Татьяна Евгеньевна.

Напомним, Михалков вырастил троих детей. Старший сын Степан появился на свет в его браке с актрисой Анастасией Вертинской. Дочери Анна и Надежда родились от нынешней избранницы сценариста.

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