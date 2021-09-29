"Мне страшно": Гузеева впервые вышла на связь после новости о тяжелой болезни

"Мне страшно": Гузеева впервые вышла на связь после новости о тяжелой болезни
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеведущая попросила не беспокоить ее семью звонками и сообщениями

В понедельник, 27 сентября, стало известно о госпитализации Ларисы Гузеевой. Ее положили в больницу с подозрением на коронавирус. Поклонники с замиранием сердца ждали хоть каких-то новостей от самой знаменитости. И вот спустя пару дней в микроблоге телеведущей появилась новая публикация.

Гузеева подтвердила, что подхватила пресловутый вирус. Звезду передачи "Давай поженимся!" раздражает повышенный интерес к ее персоне в такое непростое время.

Лариса Андреевна всегда считала тему болячек достаточно личной. Сейчас же ее диагноз стал своеобразным "достоянием общественности".

После новостей о том, что артистка находится в тяжелом состоянии, журналисты начали обрывать телефоны ее родных, пытаясь узнать эксклюзивную информацию из первых уст. Также некоторые додумались тревожить звонками и сообщениями саму звездную пациентку.

Гузеева обратилась к подписчикам с просьбой оставить ее в покое.

"Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно", – заявила телеведущая.

Она добавила, что продолжает бороться с заразой. Пользователи Сети поспешили поддержать знаменитость добрыми словами.

"Скорейшего выздоровления! Переживаем и поддерживаем всем сердцем!", "Все будет хорошо", "Выздоравливайте, мы вас любим", – прокомментировали подписчики.

Ранее дочь Ларисы Андреевны Ольга Бухарова высказалась о состоянии звездной матери. В разделе "сторис" "Инстаграм" девушка заявила, что ей надоели многочисленные вопросы про здоровье родительницы. Наследница актрисы заверила – с телезвездой все в порядке, передает телеканал "360"

Ранее журналисты выяснили, что Гузеева отказалась от спасительной процедуры. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость316313
Пожаловаться Ответить
Горюнова и названивала, она известная дура.
1
новости партнеров
По теме

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей