Телеведущая попросила не беспокоить ее семью звонками и сообщениями

В понедельник, 27 сентября, стало известно о госпитализации Ларисы Гузеевой. Ее положили в больницу с подозрением на коронавирус. Поклонники с замиранием сердца ждали хоть каких-то новостей от самой знаменитости. И вот спустя пару дней в микроблоге телеведущей появилась новая публикация.

Гузеева подтвердила, что подхватила пресловутый вирус. Звезду передачи "Давай поженимся!" раздражает повышенный интерес к ее персоне в такое непростое время.

Лариса Андреевна всегда считала тему болячек достаточно личной. Сейчас же ее диагноз стал своеобразным "достоянием общественности".

После новостей о том, что артистка находится в тяжелом состоянии, журналисты начали обрывать телефоны ее родных, пытаясь узнать эксклюзивную информацию из первых уст. Также некоторые додумались тревожить звонками и сообщениями саму звездную пациентку.

Гузеева обратилась к подписчикам с просьбой оставить ее в покое.

"Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно", – заявила телеведущая.

Она добавила, что продолжает бороться с заразой. Пользователи Сети поспешили поддержать знаменитость добрыми словами.

"Скорейшего выздоровления! Переживаем и поддерживаем всем сердцем!", "Все будет хорошо", "Выздоравливайте, мы вас любим", – прокомментировали подписчики.

Ранее дочь Ларисы Андреевны Ольга Бухарова высказалась о состоянии звездной матери. В разделе "сторис" "Инстаграм" девушка заявила, что ей надоели многочисленные вопросы про здоровье родительницы. Наследница актрисы заверила – с телезвездой все в порядке, передает телеканал "360".

Ранее журналисты выяснили, что Гузеева отказалась от спасительной процедуры.