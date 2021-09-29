Администрация разбирается в произошедшем

Знаменитый российский режиссер Никита Михалков чуть не отправился на тот свет в здании МХАТа имени Горького: по сообщениям СМИ, на сцену во время спектакля "Двенадцать" с подъемных систем грохнулся тяжелый предмет, упавший прямо под ноги сценаристу. Театр не комментирует информацию.

Как отмечает источник, речь идет об элементе театральной контструкции, упавшем с тридцатиметровой высоты. В тот момент Михалков руководил выступлением труппы. Предмет упал всего в нескольких сантиметрах от ног продюсера.

Присутствующие пришли в ужас. Сначала все подумали, что оборвалась одна из штанкет, которая весит до 500 килограмов, а затем выяснилось, что режиссера едва не погубил декоративный элемент к спектаклю, который играли в театре накануне.

Режиссер по окончании спектакля (который, кстати, никто не прервал) обратился к присутствовавшим зрителям, с иронией заявив, что в его театре, который сейчас строят, "такого не случится никогда".

По информации "Московского комсомольца", по итогам инцидента составили акт. Администрация учреждения перевела все на персонал, который занимался организацией постановочной части. Виновников будут искать.

Театральные эксперты указали, что штанкетное и софитное хозяйство, задача которого заключается в своевременной и незаметной для зрителя сцены декораций, подвергается по правилам тщательной ежегодной проверке. Если же декорации остались на штанкетах, их необходимо самым качественным образом закрепить. В противном случае речь идет о нарушении техники безопасности, итогом которого может стать описанный выше случай.

Директор Центра Никиты Михалкова Игорь Попов подтвердил информацию об инциденте. Пока что режиссер играет с ЦТК на других столичных площадках – своя у него появится в 2023 году.

Ранее сценарист рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции на ноге.