О кончине сообщила семья звезды

Известный российский актер, ведущий и сценарист Константин Глушков, известный по роли Николая Ивановича популярном сериале "Универ", скончался в реанимационном отделении. Причиной смерти, которая наступила в ночь на 25 сентября, стала остановка сердца.

56-летнего Глушкова похоронили три дня спустя на Алабушевском кладбище в Москве. О смерти артиста стало известно в социальных сетях.

Родные актера сообщили в "Инстаграм", что глава семейства скончался в больнице, куда его отвезла бригада скорой. Все произошло стремительно: Глушкова в тяжелом состоянии сразу отправили в реанимацию, где он спустя некоторое время скончался.

Семья скончавшегося артиста также призналась в Сети, что находится в непростом материальном положении, заявив, что готова принять любую материальную помощь от друзей, коллег и близких.

Прощание с артистом состоялось в Москве 28 сентября.

Глушков родился в 1965 году в городе Холмске Сахалинской области. В 23 года будущий артист окончил московский ГИТИС. Впервые он появился на экранах отечественного телевидения в начале 1990-х годов, выступал в качестве ведущего телепередачи "Лукоморье".

Ранее сообщалось о смерти известного актера Владислава Зайченко. Популярный артист, звезда Мурманского областного драмтеатра ушел из жизни в возрасте 74 лет. О причинах летального исхода и болезни актера представители театра не стали сообщать журналистам.