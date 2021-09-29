Проработавшей в учреждении с 1976 года артистке намекнули на свободную вакансию

Советская и российская актриса Елена Папанова, дочь знаменитого Анатолия Папанова, сообщила, что в скором времени ее должны уволить из театра имени Ермоловой, в котором она работает с 1976 года. По словам звезды, худрук культурного учреждения Олег Меньшиков не потрудился объяснить в личной форме причину такого решения.

Под сокращение, включая Папанову, попали более двадцати артистов. СМИ сообщают, что перед увольнением отдел кадров предложил женской половине увольняемых остаться в театре в качестве уборщиц.

Сам Меньшиков не стал обсуждать свое решение ни с кем из указанных артистов. Никто ничего не знает и о денежной компенсации.

Елену должны уволить уже 30 сентября. Предложение от кадровиков, уверена звезда, было своего рода "дополнительной издевкой". Желающих не нашлось.

Как пишет NEWS.ru, еще летом руководство театра вручило уведомления артистам о предстоящем увольнении. Таким образом начальство решило "оптимизировать ресурсы" на фоне сложностей, возникших после коронавируса. Однако сами артисты, попавшие под сокращение, заявили, что Меньшиков и так их не обеспечивал работой и лишь решил подобным образом дать дорогу любимым фаворитам. Разгневанные артисты потребовали отставки худрука, заявив о его пристрастии к спиртному и высоких расходах на спектакли. Начальство в долгу не осталось, пообещав подать в суд на актеров за клевету.

Готовящиеся к увольнению артисты обратились с коллективным заявлением к президенту России, пожаловавшись на огромные расходы руководства – в отношении отдельных звезд составляют несколько контрактов. Сам Меньшиков снял после прихода на должность худрука основную часть спектаклей с показа, которые заменил постановками из "Товарищества 814", где состоит учредителем.