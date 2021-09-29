Показал компромат: как Малахов подложил свинью Киркорову

Показал компромат: как Малахов подложил свинью Киркорову
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист опубликовал невышедший в эфир эпизод

Популярный телеведущий Андрей Малахов порой весьма словоохотлив с поклонниками, раскрывая всю подноготную о своих друзьях. Во многом этим и объясняется интерес его аудитории к событиям из мира шоу-бизнеса. Не так давно Андрей решил вывалить "компромат" на короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова.

В своем микроблоге ведущий поделился весьма интересным случаем, который произошел со звездой еще много лет назад. Журналист не просто не отделался дежурным ответом, а прикрепил в качестве прозрачного намека целую видеозапись. А все лишь началось с вопроса одного из подписчиков о том, был ли Малахов когда-то "выпивши на работе".

Андрей заявил, что ему нетрезвым выступать на камеру не приходилось, и прикрепил отрывок из телепередачи с Киркоровым, где артист, пишет "Экспресс-газета", похоже, пребывает в немного нетрезвом состоянии. В тот день Филипп так и не смог вникнуть в задаваемые Андреем вопросы.

Кстати, тем самым случаем оказалось интервью, в котором Киркоров выступил в качестве Деда Мороза – речь идет о новогоднем выпуске от 31 декабря 1998 года, который должен был выйти на ОРТ.

Сам Киркоров ничуть не обиделся, и даже зарепостил ту самую видеозапись в своих "Сториз", поддержав шутку давнего знакомого.

По информации СМИ, запись 1998 года не вышла в эфир из-за нетрезвого состояния артиста. Программу пришлось перезаписывать: оказалось, что первая запись получилась хорошей, однако по каким-то причинам вышла без звука. А во время подготовки к пересъемкам король отечественной эстрады успел изрядно принять. Позднее Киркоров признавался, что обычно не пьет, но в тот момент позволил себе небольшой "зигзаг" – в два часа ночи артисту позвонили и попросили пересняться.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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