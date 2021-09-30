Телезвезда призвала всех носить защитные маски

С 27 сентября телеведущая Лариса Гузеева находится в больнице. У артистки диагностировали коронавирус. На своей странице в "Инстаграм" она поделилась видео в разделе "сторис", снятыми в медучреждении.

Звезда передачи "Давай поженимся!" запечатлела момент, как медсестра, одетая в защитный костюм, ставит ей капельницу. При этом показывать свое лицо Гузеева не захотела. Она ограничилась тем, что на записи была видна часть руки с катетерами.

"Друзья, берегите себя!" – обратилась Лариса Андреевна к подписчикам.

Она посоветовала многочисленным поклонникам в период напряженной эпидемиологической ситуации отказаться от близкого контакта с окружающими – не целоваться и не обниматься. Также знаменитость призвала всех носить защитные маски.

Нельзя не отметить, что обычно звонкий и бодрый голос телеведущей теперь кажется тихим и слабым. Неудивительно, ведь зараза сильно бьет по организму.

Напомним, Лариса Андреевна находится в одной из столичных больниц. Она попала туда с такими типичными для COVID-19 симптомами, как повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Тест на коронавирус показал положительный результат.

В СМИ просочилась информация, будто у актрисы были диагностированы воспалительные изменения, а также повреждение почек на начальной стадии. Однако сама телеведущая не подтвердила, что у нее начались какие-либо осложнения.

Накануне Гузеева впервые вышла на связь после новости о тяжелой болезни. Телезвезда обратилась к общественности с просьбой не беспокоить звонками и сообщениями ни ее, ни семью.