Тяжелобольная Гузеева обратилась к поклонникам с больничной койки

Тяжелобольная Гузеева обратилась к поклонникам с больничной койки
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Телезвезда призвала всех носить защитные маски

С 27 сентября телеведущая Лариса Гузеева находится в больнице. У артистки диагностировали коронавирус. На своей странице в "Инстаграм" она поделилась видео в разделе "сторис", снятыми в медучреждении.

Звезда передачи "Давай поженимся!" запечатлела момент, как медсестра, одетая в защитный костюм, ставит ей капельницу. При этом показывать свое лицо Гузеева не захотела. Она ограничилась тем, что на записи была видна часть руки с катетерами.

"Друзья, берегите себя!" – обратилась Лариса Андреевна к подписчикам.

Она посоветовала многочисленным поклонникам в период напряженной эпидемиологической ситуации отказаться от близкого контакта с окружающими – не целоваться и не обниматься. Также знаменитость призвала всех носить защитные маски.

Нельзя не отметить, что обычно звонкий и бодрый голос телеведущей теперь кажется тихим и слабым. Неудивительно, ведь зараза сильно бьет по организму.

Напомним, Лариса Андреевна находится в одной из столичных больниц. Она попала туда с такими типичными для COVID-19 симптомами, как повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Тест на коронавирус показал положительный результат.

В СМИ просочилась информация, будто у актрисы были диагностированы воспалительные изменения, а также повреждение почек на начальной стадии. Однако сама телеведущая не подтвердила, что у нее начались какие-либо осложнения.

Накануне Гузеева впервые вышла на связь после новости о тяжелой болезни. Телезвезда обратилась к общественности с просьбой не беспокоить звонками и сообщениями ни ее, ни семью. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров
По теме

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей