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Накануне Лайма Вайкуле побывала в гостях у своей подруги Аллы Пугачевой. Момент встречи с Примадонной певица снимала на камеру. Благодаря записи пользователи Интернета смогли разглядеть шикарный интерьер в замке, расположенном в деревне Грязь.
Камера включилась тогда, когда Вайкуле шла по просторному коридору, пол которого оформлен в стиле шахматной доски. Артистка несла в руках несколько коробок с чем-то съестным.
Преодолев холл, Лайма Станиславовна оказалась в огромном зале, полном предметами роскоши. По левую сторону располагался обеденный стол, за которым сидели гости. Сама Алла Борисовна стояла справа. Вайкуле вручила подруге угощения, а также букет от телеведущего Ивана Урганта. Звездная гостья заверила, что принесла исполнительнице хита "Миллион алых роз" диетические продукты.
В глаза бросается уютная обстановка в помещении. Благодаря огромным люстрам в зале поддерживается теплый свет. Нельзя не отметить огромные панорамные окна, за которыми открывается вид на постепенно увядающий сад.
На стенах, оформленных в помпезном стиле, висят многочисленные картины. Антикварная мебель гармонично вписывается в интерьер шикарного дома.
Пользователи Сети пришли в восторг из-за новости о встрече двух звездных подруг.
"Ураааа!!! Дождались! Лаймочка и Аллочка – красавицы!!!!", "Такие суперские", "Какое милое видео, такое доброе и немного лиричное", "Обе классные!!!" – прокомментировали подписчики.
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