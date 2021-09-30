В этом году актриса поступила в университет

Юмористический сериал "Воронины" знают многие. Фанаты картины наверняка помнят девочку Машу – дочь главных героев Кости и Веры. Скоро Марии Ильюхиной исполняется 18 лет. Эту новость вполне можно отнести к разряду "почувствуйте себя старыми".

Милая кареглазая девочка с забавными косичками превратилась в настоящую красавицу. Актриса активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками своими фотографиями. К слову, на блог Марии в "Инстаграм" подписаны более 300 тысяч человек.

Ильюхина достаточно часто публикует снимки, на которых демонстрирует стройную фигуру. Девушка периодически предстает перед подписчиками в купальнике, собирая восхищенные комментарии.

Актриса профессионально занималась художественной гимнастикой. Она не раз занимала призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. По имеющейся информации, Мария имеет звание кандидата в мастера спорта (КМС).

В 2019 Ильюхина поступила в Московский центр образования школьников имени Ломоносова. А осенью этого года девушка стала студенткой РАНХиГС. Как уточнила сама Мария, она учится на продюсера.

Как сообщает издание Life, актриса также пишет стихи и пробует себя в роли певицы. Ее разносторонность не может не удивлять.

Личная жизнь Марии окутана тайной. Она предпочитает не распространяться по поводу того, занято ли ее сердце или нет. По крайней мере, Ильюхина не публикует фотографии с представителями сильного пола.