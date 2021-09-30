Один только торт обошелся знаменитостям в 200 тысяч

18 сентября детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри исполнилось по восемь лет. В этот день артистка и юморист устроили для двойняшек грандиозную вечеринку. Журналистам удалось выяснить, во сколько звездным родителям обошелся праздник.

Мероприятие проходило в элитном ресторане на Рублевке. Специально для именинников заведение переделали под культовую картину "Звездные войны". Зал был оформлен декорациями в стиле межгалактического корабля. Столы ломились от закусок и блюд, которые выглядели как неземные угощения. Виновников торжества и гостей развлекали аниматоры, переодетые в героев фантастической саги.

Екатерина Горелова, организатор праздника, в беседе с "Пятым каналом" рассказала, сколько Алла Борисовна и Максим отдали за то, чтобы порадовать наследников. По ее словам, все декорации и техническое оборудование обошлись знаменитостям в четыре миллиона рублей.

Праздничный торт, состоящий из трех ярусов, стоил около 200 тысяч рублей. Горелова отметила – всего звездные супруги выложили из своего кармана примерно девять миллионов рублей. Сразу видно, что Примадонна и ее избранник не жалеют денег для любимых детей.

В день рождения наследников Галкин снял на скрытую камеру сюрприз от них. Такой формат съемки артист объяснил тем, что Лиза и Гарри стесняются появляться в кадре. Двойняшки подготовили подарки для родителей, а также вручили презенты друг другу.

Ранее Лайма Вайкуле показала шикарное убранство дома Пугачевой и Галкина в деревне Грязь.