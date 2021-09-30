Певец мечтает о том, чтобы его страдания закончились

Вокруг состояния здоровья Андрея Губина ходит много слухов. Недавно артист вернулся из Египта, где пытался избавиться от старого недуга. В четверг, 30 сентября, исполнитель хита "Девушки как звезды" дал интервью радио "Комсомольская правда".

Известно, что у кумира 1990-х диагностировали левостороннюю прозопалгию. Болезнь заставляет своего звездного "носителя" мучиться из-за болевых ощущений, которые могут возникать в разных местах.

Долгое время Губин пытался побороть недуг, но все было тщетно.

"Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются", – признался Андрей.

Он добавил, что из-за этого начал сильно шепелявить. Теперь артист стесняется своей речи. Певец предположил, что скорее всего ему придется ставить зубные импланты.

Губин пожаловался на то, что потратил на лечение огромные суммы денег. Однако видимого результата это, увы, не принесло.

Рассуждая о причинах болезни, певец отметил – скорее всего проблемы со здоровьем были вызваны старыми спортивными травмами. Впервые болевые ощущения у исполнителя появились в подростковом возрасте.

С тех пор прошло много лет, но знаменитости не становится лучше. Наоборот, его состояние только ухудшается. Артист уже не надеется на то, что сможет побороть страшный недуг. Все чаще Губин задумывается о своей смерти.

По словам Андрея, он медленно умирает и уже одной ногой находится в могиле. Откровения звезды не могут не шокировать.

Ранее друзья артиста высказались о его состоянии.