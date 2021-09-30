Журналист заявил, что обратился за помощью к ведущим специалистам

Известный российский ведущий Александр Гордон начал свой рабочий сезон в программе "Док Ток" на Первом канале с извинений за употребление спиртного во время работы. Таким образом, уверены инсайдеры, руководство телеканала отреагировало на недавнее интервью журналиста Юрию Дудю, с которым тот поделился неслыханными откровениями.

Новый выпуск Гарриевич начал с объяснений своего длительного простоя. Ведущий сообщил, что знает о популярности недавнего интервью с Дудем – в нем герой был предельно искренен. Однако Александр не собирается ни на кого перекладывать ответственность – "ни на ковид, ни на постковид", ни на сложный и насыщенный рабочий график.

Ситуация в свое время дошла до того, что Гордон мог принимать спиртное во время записи программы, что сам виновник считает верхом непрофессионализма.

За летний сезон Александр смог "выдохнуть", подумать о происходящем и обратиться за помощью к ведущим специалистам, которые по совместительству выступают экспертами в его любимом телеканале.

"Я убежден, что этот довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом. Вам спасибо большое за участие и за терпение", – высказался ведущий.

По мнению журналистов телеграм-канала "Антиглянец", Гордон решился на всеобщее покаяние из-за весьма жесткой реакции руководства Первого канала – боссам пришлись не по душе признания Александра в интервью с популярным блогером.

Ранее в Сети появились слухи об интимной связи между Гордоном и Юлией Барановской. По мнению ряда журналистов, коллеги уже давно опустили все формальности в общении и установили весьма тесные контакты. Однако однажды Александр при всех попросил коллегу "закрыть рот", обидев до глубины души Юлию. Та скрылась от глаз посторонних, а он пустился за ней вдогонку.