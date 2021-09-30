Гордон покаялся за пьянство в эфире Первого канала

Гордон покаялся за пьянство в эфире Первого канала
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Журналист заявил, что обратился за помощью к ведущим специалистам

Известный российский ведущий Александр Гордон начал свой рабочий сезон в программе "Док Ток" на Первом канале с извинений за употребление спиртного во время работы. Таким образом, уверены инсайдеры, руководство телеканала отреагировало на недавнее интервью журналиста Юрию Дудю, с которым тот поделился неслыханными откровениями.

Новый выпуск Гарриевич начал с объяснений своего длительного простоя. Ведущий сообщил, что знает о популярности недавнего интервью с Дудем – в нем герой был предельно искренен. Однако Александр не собирается ни на кого перекладывать ответственность  – "ни на ковид, ни на постковид", ни на сложный и насыщенный рабочий график.

Ситуация в свое время дошла до того, что Гордон мог принимать спиртное во время записи программы, что сам виновник считает верхом непрофессионализма.

За летний сезон Александр смог "выдохнуть", подумать о происходящем и обратиться за помощью к ведущим специалистам, которые по совместительству выступают экспертами в его любимом телеканале.

"Я убежден, что этот довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом. Вам спасибо большое за участие и за терпение", – высказался ведущий.

По мнению журналистов телеграм-канала "Антиглянец", Гордон решился на всеобщее покаяние из-за весьма жесткой реакции руководства Первого канала – боссам пришлись не по душе признания Александра в интервью с популярным блогером.

Ранее в Сети появились слухи об интимной связи между Гордоном и Юлией Барановской. По мнению ряда журналистов, коллеги уже давно опустили все формальности в общении и установили весьма тесные контакты. Однако однажды Александр при всех попросил коллегу "закрыть рот", обидев до глубины души Юлию. Та скрылась от глаз посторонних, а он пустился за ней вдогонку.

Источник: "Док Ток"
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Эрдоган назвал единственную причину покупки российских C-400

Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода

Предложение России на саммите в Женеве вызвало раздрай в США

В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей