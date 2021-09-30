"Унижает как может": Вайкуле поразилась хамству Нагиева пожилым участникам "Голоса"

"Унижает как может": Вайкуле поразилась хамству Нагиева пожилым участникам "Голоса"
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен ведет себя неподобающим образом

Вокруг популярного у россиян музыкального конкурса "Голос 60+"разгорается новый скандал. Оказалось, ведущий программы Дмитрий Нагиев очень грубо обращается с пенсионерами, которые участвуют в шоу. О дурном поведении артиста рассказала певица Лаймы Вайкуле.

Знаменитая латвийская и российская артистка является одним из наставников в телешоу. Она внимательно наблюдает за происходящим во время съемок. Оказалось, что ведущий передачи позволяет себе непростительную вольность в общении с участниками-пенсионерами.

"Приходят люди, Дима их унижает как может", – жалуется знаменитость Ивану Урганту в эфире его передачи "Вечерний Ургант".

Со слов эстрадной звезды выходит, что Нагиев фактически издевается над пожилыми россиянами. Он задает странные вопросы из серии: могут ли они дойти до определенной точки, хватит ли им сил встать, могут ли они лечь и так далее. Видимо, преклонные годы конкурсантов не вызывают в Дмитрии уважения. Наоборот, он потешается над немощностью проживших многие десятилетия людей.

В чем кроется причина такого хамского отношения Нагиева к старикам, Вайкуле не объяснила. Однако артистка подчеркнула, что решительно осуждает подобную манеру поведения. Лайма с большим уважением относится к людям, которые в преклонные годы не боятся выступать на публике и дарят слушателям свои прекрасные голоса и песни.

К слову, недавно артистка показала шикарное убранство дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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