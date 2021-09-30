"Сплетник и интриган": Садальский резко высказался о Михалкове

"Сплетник и интриган": Садальский резко высказался о Михалкове
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен весьма негативно относится к режиссеру

Знаменитый российский артист Станислав Садальский в последнее время привлекает внимание своими резкими заявлениями в адрес коллег по звездному цеху. На этот раз актер прошелся по прославленному режиссеру Никите Михалкову. Садальского не устраивает, что мэтру присвоили слишком много наград.

На личной странице в социальной сети Станислав порассуждал о заслугах Никиты Сергеевича перед страной. По мнению Садальского, власти проявляют излишнюю благосклонность к деятельности режиссера – он получил огромное количество наград и всевозможных знаков отличия. Артист убежден, что дело не в выдающемся таланте кинодеятеля, а в его тесных связях с власть имущими.

Для того чтобы проиллюстрировать свои размышления, Станислав обратился к легендарной советской актрисе Фаине Раневской. Он использовал ее высказывание, немного скорректировав знаменитую фразу народной артистки Советского Союза.

"Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания "Мать-героиня", – написал обозленный актер.

Стоит отметить, что мнения подписчиков звезды разделились. Многие обвинили его в излишней желчности и зависти к достижениям Михалкова.

"Все награды давно превратили в филькины грамоты!", "Михалков уже вошел в историю как величайший режиссер. При этом еще и гениальный актер", "Значит заслужил, раз дают", "В зависти нет ничего привлекательного, тем более для мужчины", "Во что же вы превратились, Станислав? Сплетник и интриган", – делятся мыслями интернет-пользователи.  

Напомним, создатель кинолент "Утомленные солнцем", "Жестокий романс", "Двенадцать" и других в прошлом году получил звание Героя труда России.

Стоит отметить, что Станислав постоянно нападает на своих коллег. Недавно он жестко прошелся по артистке Татьяне Васильевой.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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