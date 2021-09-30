"Забирает молодых": артист сериала "Тайны следствия" умер от COVID-19

"Забирает молодых": артист сериала "Тайны следствия" умер от COVID-19
Кадр из сериала "Выжить любой ценой" (2017)
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Звезда скончалась на 41-м году жизни

На днях стало известно о страшной трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинул знаменитый артист, любимец публики Руслан Дулич. Звезде российских сериалов было всего сорок лет.

О печальном событии рассказала близкая подруга артиста певица и поэтесса Ирина Блат. Знаменитость сообщила об уходе из этого мира коллеги по сцене на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". Ирина написала о трагедии еще 26 сентября, однако только сегодня, 30 сентября, о смерти Руслана стало известно широкой публике.

Больше всего убитую горем женщину поразило то, что артист скончался в самом рассвете лет. Блат рассказала о причинах, которые свели в могилу звезду популярного телесериала "Тайны следствия". По ее словам, артиста убил пресловутый коронавирус.

Ирина с прискорбием заметила, что Руслан относился к COVID-диссидентам: он отказывался верить в смертельную опасность, которую таит в себе новая инфекция. Также Дулич был противником вакцинации. Однако жестокая судьба распорядилась так, что именно ковид оборвал жизнь молодого человека.

"Забирает "корона" молодых", – пишет певица.

 

 

Ныне покойный артист появился на свет в 1981-м году на территории украинского государства. Руслан много снимался в наших телесериалах. На его счету работы в таких проектах, как "Тайны следствия", "Свои", "На районе" и другие.

Напомним, недавно с коронавирусом была госпитализирована известная телеведущая Лариса Гузеева. Буквально вчера артистка впервые вышла на связь с поклонниками.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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