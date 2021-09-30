Жена Шаляпина умерла в 42 года

Жена Шаляпина умерла в 42 года
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна скончалась, не выходя из комы

СМИ сообщили трагическую новость – супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна-Клаудия Дэвис умерла от коронавируса.

Напомним, женщина лежала в госпитале. Вскоре после свадьбы она заболела ковидом. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Сегодня стало известно, что жена Шаляпина умерла. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Страшную новость Прохор узнал от подруги Татьяны. Она сообщила, что женщина скончалась, так и не придя в себя, в Summerlin Hospital. Родители жены Шаляпина, по его словам, вне себя от горя и совершенно лишились сил.

"Таня – их единственная дочь, поэтому они сейчас не находят сил, чтобы отвечать на звонки близких и друзей", – заявил артист в разговоре с журналистами. 

Сам Шаляпин также пребывает в шоке.

"Я убит этой новостью", 

– признался он, добавив, что провел лишь три радостных дня с супругой после свадьбы. После этого она заболела. Напомним, Прохор и Татьяна поженились 31 июля. 

Певец позже поделился своим горем с поклонниками, опубликовав пост в Инстаграм.

"Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда". 

Через несколько дней после того, как женщина заболела, медики сообщили об обширном поражении легких. В конце августа ее перевели на ИВЛ, также врачам пришлось ввести Татьяну в кому, из которой она уже не вышла.

Сам Шаляпин вернулся в Россию еще в середине августа, мотивировав это тем, что у него гастроли и съемки. Кроме того, его супруга к тому моменту уже находилась в красной зоне клиники, где посещения были запрещены.

Дэвис – из семьи русских эмигрантов. Они переехали в Канаду еще в девяностые и сумели заработать состояние. Шаляпин встречался с миллионершей около двух лет, прежде чем сделать ей предложение.

Ранее ясновидящая предсказала Шаляпину, что его жена не выживет.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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