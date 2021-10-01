Овдовевшему Шаляпину не дадут отправить жену в последний путь

Овдовевшему Шаляпину не дадут отправить жену в последний путь
Прохор Шаляпин. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Миллионершу собираются кремировать

Накануне пришла печальная новость – жена Прохора Шаляпина, миллионерша Татьяна Дэвис, скончалась из-за коронавируса. Около месяца она находилась в одной из американских клиник. Близкий друг финалиста проекта "Фабрика звезд-6" Георгий Кирьянов заявил, что близкие не смогут даже лично попрощаться с предпринимательницей.

Напомним, в конце августа Шаляпин женился на 42-летней Дэвис. Вскоре после торжества Татьяна слегла с коронавирусом. Некоторое время миллионерша лечилась дома, однако ее самочувствие с каждым разом ухудшалось. В конечном итоге женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее обширное поражение легких – около 80%. Супруга Прохора была введена в кому, из которой, к сожалению, так и не вышла.

Кирьянов сообщил, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в США артисту не разрешат проводить жену в последний путь. Более того, данный запрет распространяется и на родителей Дэвис, которые, к слову, тоже переболели COVID-19.

"Не будет возможности попрощаться с ней [Татьяной], даже близко подойти к закрытому гробу", – отметил Георгий.

Друг Прохора добавил – тело миллионерши кремируют.

Кирьянов рассказал, что смерть избранницы сильно подкосила Шаляпина. Исполнитель не может найти себе места. Он тяжело переживает кончину Татьяны, передает "СтарХит".

Кирьянов пристыдил тех, кто до последнего был уверен в том, что новость о болезни Дэвис была выдуманной. Мужчина призвал извиниться перед Прохором, пишет RT

Ранее стало известно, что Шаляпин посвятил жене трогательный пост. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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