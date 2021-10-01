В Сети появилось свежее фото тяжелобольного Николаева

В Сети появилось свежее фото тяжелобольного Николаева
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий старается не унывать

Более 15 лет народный артист РФ Юрий Николаев борется с раком кишечника. Поклонники ведущего передачи "Утренняя звезда" сильно переживают за его состояние и хватаются за любые новости, связанные с ним. Дело в том, что знаменитость редко выходит в свет и не ведет аккаунты в социальных сетях.

Недавно мужчине по имени Валентин Рыбалкин посчастливилось встретить Николаева на автозаправке. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграм".

"Приятная встреча", – написал счастливый поклонник телезвезды.

Он отметил, что увидел Юрия Александровича в придорожном кафе на АЗС. Валентин назвал народного артиста "человеком-легендой". Мужчина пожелал ему благополучия, крепчайшего здоровья, а также успехов в карьере.

Текст Рыбалкин сопроводил свежим фото с Николаевым. На снимке тот запечатлен сидящим за столом. На публике телеведущий появился в синих джинсах, темной кофте с белыми узорами и теплой коричневой куртке.

Фото: instagram.com/rybalkin_vs_virtuoso/

Нельзя не отметить, что Юрий Александрович выглядит исхудавшим. По всей видимости, на его внешности сильно отразились болезнь и курс лечения. Однако знаменитость старается не унывать. 

Николаев вел такие популярные передачи, как "Утренняя звезда", "Голубой огонек", "Песня года", "Спокойной ночи, малыши!", "Танцы со звездами" и другие. 

Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал внешность телеведущего. Юморист заявил, что не хочет быть похожим на артиста. Народ негативно отреагировал на слова блогера, напомнив ему, что Николаев тяжело болен. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Лукашенко осадил американского журналиста в ходе интервью - видео

Белорусский лидер дал отповедь Западу по вопросу миграционного кризиса у границ ЕС

Предложение России на саммите в Женеве вызвало раздрай в США

В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей