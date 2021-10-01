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Более 15 лет народный артист РФ Юрий Николаев борется с раком кишечника. Поклонники ведущего передачи "Утренняя звезда" сильно переживают за его состояние и хватаются за любые новости, связанные с ним. Дело в том, что знаменитость редко выходит в свет и не ведет аккаунты в социальных сетях.
Недавно мужчине по имени Валентин Рыбалкин посчастливилось встретить Николаева на автозаправке. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграм".
"Приятная встреча", – написал счастливый поклонник телезвезды.
Он отметил, что увидел Юрия Александровича в придорожном кафе на АЗС. Валентин назвал народного артиста "человеком-легендой". Мужчина пожелал ему благополучия, крепчайшего здоровья, а также успехов в карьере.
Текст Рыбалкин сопроводил свежим фото с Николаевым. На снимке тот запечатлен сидящим за столом. На публике телеведущий появился в синих джинсах, темной кофте с белыми узорами и теплой коричневой куртке.
Нельзя не отметить, что Юрий Александрович выглядит исхудавшим. По всей видимости, на его внешности сильно отразились болезнь и курс лечения. Однако знаменитость старается не унывать.
Николаев вел такие популярные передачи, как "Утренняя звезда", "Голубой огонек", "Песня года", "Спокойной ночи, малыши!", "Танцы со звездами" и другие.
Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал внешность телеведущего. Юморист заявил, что не хочет быть похожим на артиста. Народ негативно отреагировал на слова блогера, напомнив ему, что Николаев тяжело болен.
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