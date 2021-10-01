"Это аморально": Масляков оценил появление конкурента КВН на другом канале

"Это аморально": Масляков оценил появление конкурента КВН на другом канале
Александр Масляков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако лично подавать в суд на плагиаторов он не намерен

Создатели шоу "Игра" на телеканале ТНТ не скрывают, что сделали проект в противовес популярному в течение десятилетий КВНу. После продолжительных разговоров о том, что "КВН уже не тот", продюссеры запустили программу, где бывшие участники шоу Маслякова выступают в похожем формате – собирают команды и соревнуются в юмористическом жанре за первое место. Создатель легендарной игры Александр Масляков рассказал "Комсомольской правде", как относится к выходке выпускников собственной передачи.

Телеведущий признался, что шоу еще не смотрел – не было времени. Однако о нем ему рассказывали знакомые. Он подчеркнул, что это – очевидная "калька формата", но лично подавать в суд на создателей он не планирует, считая это прерогативой телеканала, на котором показывают КВН. 

Тем не менее, подчеркнул Масляков, на "Игру" было потрачено очень много денег, и команда даже не стала менять квн-овский формат программы.

"Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?", – высказался телеведущий.

Он напомнил, что все участники нового шоу, включая руководство, вышли из КВН, которым теперь кажется, будто бы они "перешагнули Маслякова". 

"Чай не Сталин, чего ж ему поклоны бить?", – подытожил он.

К слову, по слухам, когда на телеканал ТНТ несколько лет назад запускал Comedy Club, Александр Васильевич был в ярости из-за выходки юмористов. Ранее журналисты обращались к представителю Маслякова с просьбой прокомментировать выход нового шоу, но те заявили, что ведущий в отпуске.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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