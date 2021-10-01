О планах и состоянии артиста рассказала его мать

Прохор Шаляпин убит горем после кончины своей супруги миллионерши Татьяны Дэвис. Мать артиста рассказала изданию News.ru, что тот до сих пор пребывает в состоянии шока и не понимает до конца, что произошло.

Долгое время певец поддерживал с Татьяной связь, пока она была на лечении в клинике, но после введения бизнесвумен в кому он общался только с родителями супруги.

"Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует", – рассказала Елена Колесникова.

Вопрос о похоронах еще не решен – организацией мероприятия занимаются родители миллионерши. Чуть позже станут известны дата и место, однако присутствовать на церемонии Прохор не сможет. Из-за правил погребения, введенных в США на фоне пандемии, близким не разрешат даже приблизится к телу миллионерши.

После кончины Дэвис, как заявлял адвокат Жорин, Шаляпин может стать завидным женихом, унаследовав богатства покойной жены. Однако певец, как сообщила его мать, собрался решить вопрос "по совести".

"Всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям", – передала слова сына Колесникова.

Напомним, Татьяна Дэвис скончалась в США после продолжительного лечения от коронавируса. Молодежены отправились на отдых после свадьбы, где бизнесвумен и подхватила инфекцию. Шаляпин перенес болезнь в легкой форме.