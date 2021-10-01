"Никакой жены не было": Цымбалюк-Романовская высмеяла трагедию Шаляпина

"Никакой жены не было": Цымбалюк-Романовская высмеяла трагедию Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пианистка убеждена, что певец все выдумал

Вчера, 30 сентября, информационное пространство взорвала новость о смерти 42-летней супруги артиста Прохора Шаляпина. Впрочем, близкая подруга шоумена пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не верит во всю эту историю со свадьбой и смертельной болезнью.

Киевская музыкантша сообщила, что после сенсационных известий журналисты буквально оборвали ее телефон с просьбой дать комментарии.

Известно, что канадская миллионерша Татьяна Клаудия Девис умерла из-за осложнений, которые были вызваны пресловутым COVID-19. О страшной трагедии на своей странице в социальной сети рассказал сам выпускник "Фабрики звезд". Совсем недавно Шаляпин и Девис поженились, так что Прохор уверяет, что просто убит горем.

Цымбалюк-Романовская все же решила высказаться насчет нашумевшей истории. Виталина объявила, что ни на йоту не верит в достоверность трагического события. Пианистка убеждена, что не только сообщение о смерти Татьяны является фейком, но и сама их свадьба – постановка.

"Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было", – передает слова украинки издание "Дни.ру"

Виталина заявила, что "сенсации" вокруг Прохора вызывают у нее смех. Некогда близкая к певцу пианистка отметила, что у него отлично развита фантазия. И все истории "про беременных, живых и мертвых жен" не более чем выдумка.

Цымбалюк-Романовская убеждена, что Шаляпин устроил очередную свистопляску для того, чтобы поднять интерес к своей персоне и получить приглашения на бесконечные скандальные ток-шоу.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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