Малыш появился на свет полтора месяца назад

Елизавета Арзамасова не стесняется своего счастья и готова делиться им с окружающими. 26-летняя артистка родила наследника от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха в середине прошлого месяца. Недавно она выложила свежие кадры с любимым сыном.



Трогательный видеоролик появился на личной странице звезды нашумевшего сериала "Папины дочки" в социальной сети.

Стоит отметить, что любовная история молодой актрисы, которую все россияне помнят в образе строгой Галины Сергеевны из популярного телесериала, привлекает большое внимание общественности. Ее брак с тренером по танцам на льду, который старше возлюбленной на 21 год, многих удивил. Но, в любом случае, семейное счастье знаменитости радует фанатов.

Так что многочисленные подписчики Елизаветы с удовольствием посмотрели новые кадры с ребенком. Лиза выложила в интернет-пространство ролик, на котором малыш Лев лежит у нее на груди. Арзамасова любящей материнской рукой подтянула немного съехавшие с малыша штанишки.

На другом кадре девушка показала себя в полный рост. На руках она держала наследника Авербуха. Одетая в простой домашний костюм артистка крепко прижимает сыночка к себе. Личико малыша родители решили пока не показывать.

Кстати, недавно Елизавета раскрыла правду о начале отношений с Ильей. Оказалось, знаменитости познакомились, когда артистке было всего 16 лет.