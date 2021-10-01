Арзамасова показала свежие кадры с сыном от Авербуха

Арзамасова показала свежие кадры с сыном от Авербуха
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova
Малыш появился на свет полтора месяца назад

Елизавета Арзамасова не стесняется своего счастья и готова делиться им с окружающими. 26-летняя артистка родила наследника от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха в середине прошлого месяца. Недавно она выложила свежие кадры с любимым сыном.

Трогательный видеоролик появился на личной странице звезды нашумевшего сериала "Папины дочки" в социальной сети.

Стоит отметить, что любовная история молодой актрисы, которую все россияне помнят в образе строгой Галины Сергеевны из популярного телесериала, привлекает большое внимание общественности. Ее брак с тренером по танцам на льду, который старше возлюбленной на 21 год, многих удивил. Но, в любом случае, семейное счастье знаменитости радует фанатов.

Так что многочисленные подписчики Елизаветы с удовольствием посмотрели новые кадры с ребенком. Лиза выложила в интернет-пространство ролик, на котором малыш Лев лежит у нее на груди. Арзамасова любящей материнской рукой подтянула немного съехавшие с малыша штанишки.

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova

На другом кадре девушка показала себя в полный рост. На руках она держала наследника Авербуха. Одетая в простой домашний костюм артистка крепко прижимает сыночка к себе. Личико малыша родители решили пока не показывать.

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova

Кстати, недавно Елизавета раскрыла правду о начале отношений с Ильей. Оказалось, знаменитости познакомились, когда артистке было всего 16 лет.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей