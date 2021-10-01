Ахеджакова оказалась в СК из-за скандального спектакля

Ахеджакова оказалась в СК из-за скандального спектакля
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса пожаловалась коллегам на сложившуюся ситуацию

В России продолжается открытие нового театрального сезона. В день рождения основателя "Современника" Олега Ефремова, 1 октября, этом храме Мельпомены отпраздновали начало 66-го сезона. Пока худрук Виктор Рыжаков рассказывал о планах на будущий год, стали известны неожиданные детали скандала из-за спектакля "Первый хлеб".

Лия Ахеджакова призналась, что Следственный комитет РФ приглашал ее на разговор. Впрочем, деталями беседы звезда делиться не стала. Актриса посетовала коллегам и работникам СМИ на то, что ей из-за всей этой ситуации "тяжело".

Неожиданностью стал и внешний вид главного актера постановки -  Семен Шомин пришел на собрание с разбитым лицом. Что случилось с артистом, неизвестно, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, в спектакле "Первый хлеб" героиня Ахеджаковой нелестно отзывается о ветеранах войны. Общественная организация "Офицеры России" осталась недовольна постановкой. 

Артистка старается не падать духом из-за обрушившейся на нее волны критики. Единственным спасением в этой непросто ситуации для Ахеджаковой стал ее муж. 

Источник: "Комсомольская правда"
Полина ИВАНОВА

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